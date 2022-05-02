Россиянам упростили получение соцвыплат

Российские власти упростили механизм получения россиянами социальной помощи и пособий. Внедрение системы электронных сертификатов гарантирует, что господдержка дойдет до каждого нуждающегося, сообщило Ura.ru со ссылкой на экспертов, комментирующих итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным.

По словам экспертов, сертификаты показали эффективность в работе с инвалидами, инструмент могут распространить на другие социальные группы.

Система электронных сертификатов действует в стране с конца 2021 года. Мишустин сообщил, что новый цифровой платежный инструмент позволяет людям самостоятельно оплатить из перечня назначенных им мер государственной поддержки товары, работы, услуги.

«То есть уже не государство поставляет тот товар, который оно закупило, а сам человек его выбирает. Это такая прогрессивная форма, которая дальше будет задействована и в субъектах Российской Федерации, а с 1 января 2023 года в соответствии с законом будет применяться также для лекарственного обеспечения населения», — рассказал премьер на встрече с Артюхиным.

Проект реализуется правительством РФ в команде с Центральным банком и НСПК «Мир» на основе платежной карты «Мир». Уже выпущено восемь тысяч сертификатов на общую сумму 181 миллион рублей. Более полутора тысяч россиян воспользовались правом купить товар по собственному выбору. Мишустин назвал меру «действительно перспективной».

Также стало известно, что правительство России упростило доступ к льготным кредитам для аграриев. Кроме того, ставки по льготной ипотеке в РФ решили снизить до 9% — об этом ранее написали «Известия».