Общество 18 марта 2023, 13:20 Россиянам упростили покупки в зарубежных интернет-магазинах Путин подписал закон об упрощении покупок в зарубежных интернет-магазинах Unsplash

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет совершать покупки в пределах 15 тысяч рублей в зарубежных онлайн-магазинах без прохождения идентификации личности. Документ вступает в силу в день официального опубликования.

По старым правилам покупать товары в пределах этой суммы без идентификации было возможно только в интернет-магазинах, которые зарегистрированы в России.

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Новые законодательные нормы распространили такой механизм на все онлайн-площадки. Это значит, что для онлайн-покупок в зарубежных магазинах на сумму, не превышающую 15 тысяч рублей, или ее эквивалент в иностранной валюте не потребуется проходить идентификацию — ни полную, предусматривающую личную явку в отделение банка, ни упрощенную, которая требует предоставлять паспортные данные и подтверждать их.

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При этом документ предусматривает и несколько исключений. В частности, идентификацию могут попросить, если у банка возникнет подозрения в отмывании денег. Также она потребуется, если получателем переводимых средств является физлицо или некоммерческая организация (кроме ЖСК, ТСЖ и ряда других).