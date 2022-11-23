Общество 23 ноября 2022, 15:45 Россиянам упростили использования маткапитала для оплаты обучения детей Госдума приняла закон о плате за образования детей за счет маткапитала без уведомления ПФР РИА «Новости»

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Процедуру использования материнского капитала для оплаты обучения детей упростили. Теперь россиянам можно не предоставлять в Пенсионный фонд (ПФР) договор с организацией, где ребенок проходит обучение. Как сообщил ТАСС, законопроект 23 ноября приняли в Госдуме.

Документ разработали в правительстве. Авторы пояснили, что он должен упростить оплату образовательных услуг для детей за счет материнского капитала.

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«Родители онлайн смогут направлять маткапитал на оплату образовательных услуг детей, без сбора справок и необходимости предоставлять в Пенсионный фонд договор об оказании платных образовательных услуг», — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Он отметил, что ПФР самостоятельно запросит все необходимые документы у образовательной организации.

В 2023 году размер выплат материнского капитала за первого ребенка составит 589,5 тысяч рублей и 779 тысяч — за второго. Деньги предназначены для улучшения жилищных условий семьи, оплаты образования, накопительной пенсии матери и других целей.