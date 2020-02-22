Россиянам старше 40 лет дадут дополнительный отгул на работе

Предполагается, что это повысит «активную трудовую жизнь работников», уменьшит «периоды временной нетрудоспособности», а также поможет вовремя диагностировать и начать лечить возможные заболевания.

Дополнительный отгул для посещения врачей будет даваться раз в год.

С 1 января вступил в силу закон, позволяющий перейти на электронные трудовые книжки. Определиться с вариантом трудовой можно в любой момент. При этом при выборе электронной версии вернуться к бумажной уже будет нельзя. Для тех, кто первый раз устроится на работу в 2021 году, действовать будут только электронные трудовые.

В электронную версию документа попадет вся информация начиная с 2020 года. Все данные о предыдущих местах работы останутся в бумажной версии трудовой.