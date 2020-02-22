Россиянам старше 40 лет дадут дополнительный отгул на работе
Внесены поправки в Трудовой кодекс, которые подразумевают предоставление отгула для прохождения диспансеризации. Нововведение коснется сотрудников старше 40 лет. Об этом сообщил сайт правительства России.
Предполагается, что это повысит «активную трудовую жизнь работников», уменьшит «периоды временной нетрудоспособности», а также поможет вовремя диагностировать и начать лечить возможные заболевания.
Дополнительный отгул для посещения врачей будет даваться раз в год.
С 1 января вступил в силу закон, позволяющий перейти на электронные трудовые книжки. Определиться с вариантом трудовой можно в любой момент. При этом при выборе электронной версии вернуться к бумажной уже будет нельзя. Для тех, кто первый раз устроится на работу в 2021 году, действовать будут только электронные трудовые.
В электронную версию документа попадет вся информация начиная с 2020 года. Все данные о предыдущих местах работы останутся в бумажной версии трудовой.