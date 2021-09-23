Россиянам станут доступны 17 госуслуг онлайн уже в этом году

В России уже в этом году планируют перевести 17 федеральных государственных услуг в дистанционный формат. Об этом рассказал замдиректора департамента координации программ и проектов Минэкономразвития РФ Юрий Зарубин, сообщил ТАСС.

Россияне смогут получить 17 федеральных госуслуг онлайн уже в этом году. А в следующем году планируют вывести в дистанционный формат остальные 59 услуг. Вся работа запланирована на два года, сообщил замглавы департамента.

Президент России Владимир Путин в апреле в своем послании Федеральному собранию заявил, что абсолютное большинство госуслуг к 2024 году должны предоставляться жителям страны в дистанционном формате и на постоянной основе, сообщал RT. При этом уже с 2022 года все пособия, пенсии и другие социальные надбавки и услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна». Людям больше не придется бегать по инстанциям.

Правительство в апреле уже продлило до конца 2021 года особый порядок предоставления госуслуг, которые можно получить дистанционно. Об этом писала газета «Известия».