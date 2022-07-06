Россиянам стали чаще навязывать дополнительную защиту при покупке полиса ОСАГО

Россияне в последние месяцы стали чаще жаловаться на навязывание дополнительных полисов при продаже ОСАГО. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Банк России.

Потребителям чаще всего предлагают оформить пакетный продукт с обязательной автогражданкой. В него входит также дополнительная защита. К примеру, она может включать полис от несчастных случаев и болезней, или КАСКО.

Еще одна схема, как отметили в Центробанке, заключается в автоматическом проставлении согласия на покупку дополнительной страховки при оформлении электронного ОСАГО. Массовый характер подобные практики, как добавили в ЦБ, не носят.

Повышение частоты жалоб по этому поводу связано с ростом убыточности обязательной автогражданки для компаний на фоне сложностей с логистикой и подорожания запчастей, отметил директор по развитию страхового бизнеса маркетплейса «Сравни» Александр Крайник. При этом, по его словам, значительную ценность для клиента навязанная защита не несет, поскольку покрываемые риски крайне маловероятны.

Центробанк предложил увеличить коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий водителей сразу на 26%. Это может привести к тому, что автовладельцам придется платить более 7,3 тысячи рублей, отметил директор по развитию автомобильного портала «Дром» Антон Серков.