Россиянам спрогнозировали скорое прекращение роста цен на продукты

Инфляция в России до конца текущего года уже вряд ли превысит показатели в 6,5-7%, а возможно, окажется еще ниже. По словам первого вице-премьера России Андрея Белоусова, цены на продукты в стране после аномального роста должны уже скоро выправиться.

«Моя оценка сейчас, на сегодняшний день, где-то в районе 6,5-7%, в этом диапазоне. Может быть и ниже, потому что последние два месяца могут преподнести сюрпризы. Выше вряд ли», — сказал Белоусов в беседе с «РИА Новости». Он добавил, что пока можно говорить даже о возможности годового показателя по росту цен на уровне только 6%.

Однако Белоусов добавил, что точные прогнозы сейчас строить крайне сложно. Даже в сентябре продолжаются аномальные изменения, особенно сильно они касаются цен на продукты. Эксперт выразил надежду, что ситуациями с ценами вскоре придет в норму.

По прогнозам Минэкономразвития, согласно базовой версии инфляция в России к концу года может составить 5,8%, по другому сценарию — достигнуть 6%. В ведомстве уже заявили, что существует риск превысить такие показатели. На сегодня Минфин называет ситуацию с инфляцией в стране близкой к пиковой.