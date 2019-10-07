Данную инициативу на заседании рабочей группы Государственной думы по законодательному обеспечению пенсионной системы намерены включить в план работы на 2019–2020 годы.

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Парламентарии сформируют комплекс мер для совершенствования работы негосударственного пенсионного фонда (НПФ), рассказал глава группы, член думского комитета по финансовому рынку Дмитрий Скриванов.

«Чтобы она заработала, нужна заинтересованность людей и их доверие, — заявил Скриванов.

В предложение парламентариев включено налоговое стимулирование россиян, сказано в материале. Речь идет об увеличении максимального вычета до 52 тысяч рублей и возможности дальнейшего государственного софинансирования добровольных взносов.

Предполагается, что НПФ смогут позволить россиянам рассчитывать на то, чтобы получать вторую пенсию.

На заседании также будет представлена концепция системы гарантирования пенсионных резервов, сообщили в Центробанке. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов ранее уже говорил о том, что такая мера готовится, отмечено в материале.