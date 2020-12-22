Россиянам составили список необходимых перед Новым годом дел

В канун Нового года приходит время дел, которые человек раньше постоянно откладывал. Россиянам порекомендовали избавиться от хлама, встретиться с давними друзьями и забыть старые обиды.

Психолог и психотерапевт Айна Громова в беседе с телеканалом «Звезда» озвучила список актуальных для многих предновогодних дел. На первое место она поставила так называемое расхламление.

«Я бы порекомендовала избавиться от ненужных вещей. Может кому-то подарить, может продать, отдать на благотворительность», — сказала специалист. Менее захламленный дом, по ее словам, дает ощущение пространства и приводит к «определенному эмоциональному комфорту».

Встреча с тем, кого человек давно не видел, идет у психолога вторым пунктом. Чтобы снова не переносить подобные планы, лучше осуществить их именно сейчас: большинство дел закончены, а занятость и суматоха пока не поглотили снова.

«Когда в суматохе в течение года все хочется увидеть какого-то человека, а времени нет, чтобы в следующем году ситуация не повторилась, лучше увидеться сейчас», — сказала Громова.

Примирение с дорогими людьми она поставила на третье место. В новый год психолог посоветовала не отправляться с ощущением разочарования и накопленных обид.

«Если человек сам готов восстановить ваши отношения, стабилизировать их, вернуть их, вы можете выйти на новый уровень», — подчеркнула эксперт. Таким образом можно избавить себя и от эмоциональной боли, которая всегда приносит моральное истощение.

Четвертым пунктом списка Громова поставила реализацию необычного для человека поступка — дела, которое постоянно откладывают в долгий ящик. Чаще всего речь идет не о первоочередных, но желанных делах. Они оказывают благотворное влияние на настроение и избавляют ощущения апатии.

Доброе дело стоит у психолога на пятом месте, а завершает перечень ревизия собственной жизни. Последнее необходимо выполнить, чтобы действительно начались перемены.