Россиянам сказали, как правильно носить перчатки во время пандемии

Ношение перчаток, которое стало обязательным в том числе в Москве на фоне пандемии коронавируса, является вопросом сохранения здоровья. Тем же, кто волнуется за состояние кожи, достаточно будет пользоваться питательным кремом.

Врач-дерматовенеролог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Марина Горностаева пояснила в беседе с РИА «Новости», что при использовании перчаток нельзя забывать о нескольких простых правилах.

«Перед надеванием перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук: тщательно вымыть с любым мылом или обработать антисептиком. Перчатки надевают только после полного высыхания антисептика на коже рук», — заметила специалист. При этом неважно, какие именно медицинские печатки надевает человек.

Носить одноразовые перчатки следует не больше двух часов. Тканевые можно не снимать весь день. После их снятия руки тоже нужно обработать. С сухостью и «нежелательными явлениями на коже» справится питательный крем.

«Вопрос, навредит или нет это коже, в ситуации пандемии, я считаю, поднимать вообще не совсем правильно. Сейчас это мера необходимая и обязательная для сохранения здоровья и жизни», — подчеркнула Горностаева.

Дерматолог посоветовала россиянам сбалансировать ежедневный рацион и следить, чтобы в нем было достаточно белков, жиров, углеводов и витаминов.

«Не исключайте полностью жиры, жирорастворимые витамины A, D, Е, K помогают поддерживать эластичность кожи», — заключила специалист.

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что благодаря перчаткам на коже рук не будет раздражения от антисептиков. Ношение медицинской маски помогает не распространять вирус.