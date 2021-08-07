Россиянам с сентября разрешат по-новому оспаривать штрафы ГИБДД

У российских водителей с 1 сентября появится новый способ обжалования штрафов ГИБДД. Это можно будет делать удаленно. Пока опротестовать санкции можно, либо придя в отделение инспекции, либо отправив заказное письмо в ведомство.

Но с осени к этим вариантам добавится еще портал госуслуг. Новый способ обжалования штрафов ГИБДД заработает благодаря внесению поправок в КоАП, сообщило издание Autonews.

Раньше автомобилисты тоже могли направлять свои жалобы через госуслуги, но иногда их игнорировали. С 1 сентября ГИБДД будет обязана рассматривать эти обращения.

По новым правилам при оформлении заявления на портале госуслуг автомобилист должен изложить в жалобе обстоятельства и аргументировать позицию, почему считает постановление о штрафе неправильным. Доказательства — документы, фото и видеозаписи — можно будет приложить в специальной форме.

Старые способы опротестования не всегда бывают удобными. Личный визит в инспекцию бывает проблематично совершить, если постановление пришло из другого региона. А отправка заказного письма по почте часто обходилась водителям дороже, чем погашение штрафа со скидкой в 50%.