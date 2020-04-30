Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Покинуть Россию можно будет только один раз для поездки к месту проживания, отмечается в документе. Ранее в связи с введенными ограничениями по коронавирусу покинуть РФ могли только иностранные граждане.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета продлил ограничения на въезд иностранцев. Запрет снимут только после улучшения эпидемиологической ситуации в стране, отметил премьер.

Запрет на въезд иностранных граждан в Россию начал действовать 18 марта. Такое решение приняли в правительстве страны.

С 27 марта Россия прекратила регулярное, а также чартерное авиасообщение с другими странами. Исключением являются вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. К ним же относились полеты по отдельным решениям правительства.