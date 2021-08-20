Россиянам с детьми предложили бесплатно устанавливать блокираторы на окна в многоэтажках

Российским семьям с детьми, которые живут в многоэтажках, нужно дать возможность обращаться за безвозмездной установкой защитных замков на окна. Такое предложение направил главе МЧС руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Общественник обратил внимание на статистику МВД, по которой в минувшем году в России из окон выпали 1339 детей, 145 из них погибли, сообщил RT.

Курдесов считает, что виной этому не только невнимательность родителей, но и отсутствие на окнах квартир многоэтажных домов, где живут семьи, специальных блокирующих устройств, которые не дают детям открывать окна.

В связи с этим он попросил рассмотреть вопрос о возможности безвозмездного предоставления и установки защитных оконных замков семьям с детьми, проживающим в многоэтажках. По мнению Курдесова, родители могли бы обращаться за этой услугой в муниципальные управления МЧС.

Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова сообщала, что в 15 муниципалитетах региона нуждающимся семьям с маленькими детьми, бесплатно установят около трех тысяч блокираторов на окна.