Россиянам с детьми начнут начислять пособия по единым правилам

Минтруд намерен пересмотреть меры поддержки семей и начислять пособия по единым правилам. Новый механизм может заработать в 2022–2023 годах. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Сейчас министерство проводит ревизию поддержки на региональном и федеральном уровнях, чтобы их все привести к единым правилам, рассказал министр газете «Известия».

«В частности, меры поддержки семей с детьми, направленные в той или иной степени на борьбу с бедностью, — некоторые из них было бы целесообразно соединить в одну», — пояснил он.

По словам Котякова, не должно играть роли, каким по счету в семье родился ребенок. Принципы господдержки для всех детей в семье должны быть одинаковыми, а средства нужно выдавать по определенным, понятным для всех правилам.

«Скажем, есть материнский капитал из федерального бюджета, а есть региональный. Первый мы сделали проактивным, а региональный по-прежнему выделяется с набором справок, с приходом в органы соцзащиты. Это же неразумно», — добавил министр.

Именно поэтому, как подчеркнул Котяков, Минтруд хочет пойти по пути стандартизации этой услуги.

Ранее глава ведомства сообщал, что средствами материнского капитала можно будет управлять с помощью мобильного приложения. Это приложение почти готово.