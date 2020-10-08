Россиянам рекомендовали провести предстоящие выходные дома из-за коронавируса

В Минздраве попросили россиян не выходить в ближайшие выходные из дома, чтобы не обострять ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Кузнецов отметил, что во многих регионах страны сейчас наблюдается рост новых случаев заражения. Поэтому, чтобы не допустить не перегрузить систему здравоохранения, нужно реже выходить из дома.

«Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта», — передает РИА «Новости» слова помощника министра.

Он также добавил, что такие простые методы как ношение маски и соблюдение социальной дистанции являются довольно эффективными в борьбе с заболеваемостью.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава России и академик РАН Николай Брико заявил, что графики работы предприятий в регионах со сложной эпидемиологической обстановкой необходимо отредактировать. Об этом сообщает «Газета.ru».