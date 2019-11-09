Россиянам рекомендовали не ездить в Ирак

Министерство иностранных дел опубликовало рекомендацию россиянам отказаться от поездок в Ирак в ближайшее время. По информации дипломатов, в стране зафиксирован высокий уровень террористической угрозы.

«МИД России напоминает, что в связи со сложной обстановкой и сохранением в ряде районов Ирака террористической активности (в т. ч. запрещенной в РФ группировки „Исламское государство“, ИГИЛ*), трудностями оказания консульской помощи, посещение российскими гражданами этой страны влечет очень большие риски», — написали представители департамента—ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

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В Ираке с начала октября проходят акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Эти протесты сопровождаются насилием и беспорядками.

Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов. Между тем глава правительства Абдель Махди заявил, что его отставка и роспуск парламента приведут к полной стагнации и не будут способствовать реформам, которые нужны стране.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.