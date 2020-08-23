Россиянам развенчали мифы о правилах выбора парфюма

Качество парфюма не зависит от бренда или цены, выбирать духи, ориентируясь на гендерные разграничения ароматов, тоже не следует. Парфюмер Вероника Бруховецкая развенчала популярные мифы о выборе парфюма.

Бруховецкая в интервью радио Sputnik посоветовала россиянам приобретать парфюм, исходя из личных предпочтений, и не оглядываться на мнение окружающих и моду.

Она отметила, что качество духов от цены не зависит, поскольку стоимость парфюма определяется несколькими факторами, и в первую очередь статусом производителя.

«Есть ароматы в условном масс-маркете и выполнены с качественными ингредиентами», — рассказала эксперт. Она объяснила, что цена может зависеть не только от качества наполнения флакона, но и от бренда. Например, известные марки, такие как Dior или Chanel будут стоить дороже, чем бренд, который только выходит на рынок. «Но это не делает аромат нового бренда хуже, чем аромат уже зарекомендовавшей себя марки», — пояснила Бруховецкая.

Она также призналась, что деление ароматов на мужские и женские — это маркетинговая уловка.

Еще один миф, который развенчала специалист, это тот, что для освежения рецепторов во время выбора парфюма необходимо понюхать кофейные зерна. Бруховецкая объяснила, что рецепторы могут освежить только вода, зеленый чай и свежий воздух. По ее словам, других факторов не существует.

Ранее аллерголог-иммунолог Анна Максимова рассказала, что косметика, которой пользуются женщины, может вызывать аллергию у детей. Специалист уточнила, что аллергия может возникнуть у ребенка даже из-за поцелуя мамы, у которой накрашены губы, или при вдыхании ее парфюма.