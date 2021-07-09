Россиянам разрешили заниматься сексом через три дня после вакцинации

Минздрав Саратовской области уточнил свои рекомендации о занятиях сексом во время вакцинации от коронавируса. По мнению специалистов, от интимных отношений стоит воздержаться только первые три дня после прививки.

В ведомстве объяснили, что в течение трех дней после любой медицинской манипуляции человеку стоит избегать физических нагрузок, к ним относятся и занятия сексом, сообщило РИА «Новости».

Ранее с призывом отказаться от секса во время вакцинации выступил замглавы саратовского Минздрава Денис Грайфер. По его словам, интимная близость — это очень энергозатратное занятие, поэтому вакцинировавшимся людям стоит их избегать. Правда, он не уточнил, в течение какого времени нужно соблюдать воздержание.

В Центре им. Гамалеи отметили, что повышенные нагрузки для людей после прививки полностью не противопоказаны. Важно не перебарщивать с нагрузкой, потому что при тренировках до изнеможения, из организма уходит глюкоза, которая нужна для размножения клеток.

Врач и кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с «360» выразила противоположное мнение, заявив, что секс как раз способен повысить иммунитет, необходимый при пандемии.