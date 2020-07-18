Россиянам разрешили устраиваться на работу с электронной трудовой

С 1 января 2021 года россияне при устройстве на работу смогут предъявлять электронную трудовую книжку. Она станет почти полным аналогом бумажного документа.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

В электронной трудовой книжке будет указана информация о сотруднике, его месте работы, дате приема и увольнения и о том, почему прекратил свое действие трудовой договор.

Посмотреть все данные можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале «Госуслуг» и в приложениях ресурсов на смартфонах.

Бумажную выписку по указанным в электронной трудовой данным можно получить у последнего работодателя, в ПФР и МФЦ.

Закон о постепенном переходе на электронные трудовые книжки вступил в силу с 1 января 2020 года. Работодатель до 31 октября должен сообщить персоналу о возможности выбрать формат трудовой — оставить себе бумажный вариант или перейти на электронный. С выбором надо определиться до 31 декабря.

Всем, кто впервые устроится на работу после 1 января 2021 года, заведут только электронные трудовые.