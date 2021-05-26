Россиянам разрешили требовать компенсации с курящих соседей

Страдающие от табачного дыма подъездах россияне вправе требовать возмещения с курильщиков морального вреда. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды.

Он подчеркнул, что добиться соблюдения права на охрану здоровья можно только в условиях благоприятной окружающей среды.

«В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, и Верховный суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях влечет обязанность компенсировать моральный вред», — заявил Лебедев

Председатель Верховного суда отметил, что защита экологии остается главной целью правового регулирования.

Запрет на курение в общественных местах, включая остановки и подъезды многоквартирных домов в России ввели в 2013 году после принятия Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Нарушение закона влечет за собой штраф от 500 до 1500 рублей. За курение на детских площадках сумма увеличивается до 3000 рублей.