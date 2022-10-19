Россиянам разрешили тратить маткапитал на репетиторов для ребенка | 360°

Общество 19 октября 2022, 10:33 Россиянам разрешили тратить маткапитал на репетиторов для ребенка Правительство разрешило использовать маткапитал на образовательные услуги от ИП freepik

Читать 360tv в

Правительство расширило возможности использования материнского капитала в России. Теперь семьи смогут тратить эти средства на образовательные услуги, предоставляемые индивидуальными предпринимателями. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На сайте кабмина пояснили, что теперь родители смогут платить из средств маткапитала частному преподавателю или оплачивать ребенку посещение негосударственного детсада и школы. При этом у ИП должна иметься лицензия на образовательную деятельность.

Реклама

От семьи потребуется предоставить в отделение Пенсионного фонда или отправить на его сайт заявление и договор с ИП с расчетом стоимости услуг. Документы можно направить и через портал «Госусуги», а также — обратиться в МФЦ.

Реклама

Раньше маткапитал можно было направлять на образовательные услуги частников только в том случае, если они зарегистрировались как юрлица.

«Подписанное постановление необходимо для реализации новых норм федерального закона „О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей“. Эти нормы были приняты в августе 2022 года», — напомнили на сайте правительства России.