Россиянам разрешили охотиться с луком и арбалетом

В России вступил в силу закон, разрешающий охотиться с луком и арбалетом. Ранее такое оружие можно было использовать только для соревнований.

Федеральный закон, который президент Владимир Путин подписал в августе 2019 года, приравнивает лук и арбалет к охотничьему метательному стрелковому оружию. Чтобы их купить, у россиян должен быть охотничий билет и разрешение на хранение оружия. Кроме того, перед охотой нужно зарегистрироваться в Росгвардии в течение двух недель после покупки лука или арбалета.

Лук описывается в законе как стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии, сила его дуги оценивается в более 27 килограмм-сил. У арбалета есть механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии, а сила дуги превышает 43 килограмм-сил.

В том же законе прописали запрет на использование лука и арбалета в целях самообороны.

Авторы законопроекта настаивали, что разрешение лука и арбалета укрепит имидж России «как великой охотничьей державы».

Закон вступил в силу 30 января спустя 180 дней с его официального опубликования, сообщила «Парламентская газета».