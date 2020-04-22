    22 апреля 2020, 09:11

    Россиянам разрешили не проверять счетчики до 2021 года

    Александра Ломейко

    Бытовые счетчики теперь можно не проверять до 2021 года. Росстандарт сдвинул сроки из-за распространения коронавируса в стране. Неустойку ведомство пообещало не взыскивать.
    Россиянам разрешили не проверять счетчики до 2021 года

    Решение приняли, чтобы свести к минимуму риски заражения коронавируса во время пандемии. Об этом сообщил ТАСС.

    «Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года», — подчеркнули в Росстандарте. Нововведение касается и приборов с истекшим сроком проверки.

    Показания таких счетчиков ресурсоснабжающие и управляющие компании принимать обязаны. Расчет оплаты коммунальных услуг по ним будет производиться, как и прежде. Без каких-либо штрафов и пени.

    Организации, которые имеют право проверять счетчики, уже получили разъяснения от Росстандарта и Росаккредитации.

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