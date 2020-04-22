Россиянам разрешили не проверять счетчики до 2021 года
Решение приняли, чтобы свести к минимуму риски заражения коронавируса во время пандемии. Об этом сообщил ТАСС.
«Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года», — подчеркнули в Росстандарте. Нововведение касается и приборов с истекшим сроком проверки.
Показания таких счетчиков ресурсоснабжающие и управляющие компании принимать обязаны. Расчет оплаты коммунальных услуг по ним будет производиться, как и прежде. Без каких-либо штрафов и пени.
Организации, которые имеют право проверять счетчики, уже получили разъяснения от Росстандарта и Росаккредитации.
В Москве приостановили плановые проверки газового оборудования. Жителей столицы призвали быть внимательными и остерегаться мошенников. Они активизировались в последнее время.