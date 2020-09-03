Россиянам разрешили многократно выезжать за границу для ухода за родственниками

Россияне, чьи родственники живут за границей и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений. С июня им разрешили однократный выезд. Послабления будут действовать и для иностранцев.

Распоряжение о снятии ограничительных мер подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение приняли после многочисленных обращений, сообщили в пресс-службе Кабмина.

«В июне, несмотря на сохраняющиеся карантинные меры, этой категории граждан стал доступен однократный выезд. Теперь снято и это ограничение», — пояснили в пресс-службе.

На опекунов и попечителей исключение из общих правил тоже распространяется. Многократно ездить к родным, если они заболели и живут в России, разрешат и иностранцам.

Ограничения на въезд иностранных граждан на территорию той или иной страны постепенно снимают во всем мире. С 7 сентября свои границы для россиян откроет Греция, хотя Москва так и не возобновила авиасообщение с Афинами. Зато российские самолеты снова будут летать в Египет, ОАЭ и на Мальдивы из-за улучшившейся эпидемической обстановки.