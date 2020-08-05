Россиянам разрешили ездить в Калининград на поездах без ограничений

Жители всех регионов России снова могут ездить в Калининград на поездах. Ограничения на въезд в регион снял своим распоряжением премьер-министр Михаил Мишустин.

«Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами открывается для всех граждан России», — сообщила пресс-служба правительства.

Кроме того, Мишустин разрешил иностранцам приезжать на территорию России без оформления визы для краткосрочных командировок. Такой возможностью смогут воспользоваться те граждане, у которых есть дипломатические или служебные паспорта стран с соглашением о безвизовых поездках.

Поезда перестали ходить в Калининград 6 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса. Начиная с 1 июля власти возобновили железнодорожное сообщение между Калининградом, Москвой и Петербургом. При этом поехать в регион могли только россияне с постоянной регистрацией в Калининградской области. Теперь эти ограничения не действуют.

Ранее премьер-министр сообщил о возобновлении рейсов в Турцию, Великобританию и Танзанию. Самолеты начали летать с 1 августа. Помимо этого, с 15 августа начнутся полеты между Москвой и Женевой.