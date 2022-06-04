Россиянам разрешили брать льготную ипотеку на самостоятельное строительство дома

В России с июня запустили пилотный проект льготной ипотеки на строительство дома хозспособом, то есть самостоятельно без привлечения подрядчика. «Известия» выяснили, как будет работать программа и какие в ней есть подводные камни.

Ставка по льготной ипотеке на самостоятельную постройку ИЖС не будет превышать 9% годовых, максимальный размер займа для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти составит 12 миллионов рублей, для других регионов шесть миллионов рублей.

По данным Росстата, более половины частных домов в России строится самостоятельно. В рамках пилотного проекта в 2022 году планируют выдать около восьми тысяч кредитов. Однако есть и условия. Например, строительство частного дома должно быть выполнено за 12 месяцев. Эксперты считают, что этот срок могут увеличить.

Также пока неясно, как банки будут контролировать расходование средств, пока у кредитных организаций нет инструментов и компетенций по контролю за строительством.