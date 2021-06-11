Россиянам разрешат не принимать у застройщика квартиру с недостатками

Комитет Госдумы по собственности доработал поправки в закон о долевом строительстве. Депутаты убрали из законопроекта вызвавшую споры норму, которая могла лишить россиян права не принимать у застройщика квартиру с недостатками.

Итоговая версия документа была размещена в электронной базе данных парламента. Норма вызвала широкий резонанс в обществе, хотя имела редакционный характер, но чтобы не допустить недопониманий и разночтений, было решено доработать законопроект, пояснил в своем Telegram-канале один из авторов законопроекта, руководитель думского комитета по собственности Николай Николаев.

«И за это хотелось бы сказать отдельное спасибо тем людям, которые обратили на нее внимание и высказали свое отношение. Я уже как-то писал о том, что законы должны писать понятным для людей языком. И раз уж возникают какие-либо недопонимания, то их необходимо устранять», — привел «Интерфакс» фрагмент сообщения депутата.

Законопроект (N1134552-7), как сообщалось, был внесен в парламент в марте группой депутатов.

Согласно действующему законодательству, до подписания передаточного акта на квартиру человек вправе потребовать от застройщика составления еще одного акта, с указанием недочетов и несоответствий квартиры установленным требованиям. Застройщик должен безвозмездно устранить эти недостатки «в разумный срок», или соразмерно снизить цену договора, или же возместить человеку расходы на устранение недостатков.

Россиянин при этом мог отказываться от подписания передаточного акта на квартиру до того, как застройщик выполнит одно из перечисленных действий. Законопроект, внесенный депутатами, убирал норму о том, что участник долевого строительства вправе отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недочетов.