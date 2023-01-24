Общество 24 января 2023, 09:41 Россиянам разрешат заходить на портал «Госуслуги» по биометрии Минцифры: россиянам разрешат заходить на портал «Госуслуги» по биометрии с 1 февраля Сайт мэра и правительства Москвы

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Российские пользователи Сети с 1 февраля получат возможность пользоваться биометрией для входа на сайт «Госуслуги». Об этом заявили в Минцифры России.

Представители ведомства отметили, что таким способом входа смогут воспользоваться люди, которые до этого уже зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС). Это можно сделать сейчас в отделениях банков, в ближайшее время такая услуга появится в специальном мобильном приложении и МФЦ.

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Министерство отметило, что вход по биометрии будет еще одним способом аутентификации, данной функцией можно пользоваться по желанию. При этом пользователь, как и раньше, может заходить на сайт при помощи логина и пароля.

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Ранее на портале «Госуслуги» стало возможно внести отметку в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Она должна защитить недвижимость человека от мошеннических сделок, написало издание «АиФ».