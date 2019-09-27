Россиянам разрешат получать госуслуги без бумажных трудовых книжек

Обращаться в центры госуслуг с 2020 года можно будет без трудовых книжек, которые раньше нужно было приносить в обязательном порядке на бумажном носителе. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

С 2020 года россиянам разрешат не приносить документы о трудовой деятельности и трудовом стаже в бумажном виде, чтобы получить госуслуги. Это нововведение прописано в законопроекте об электронных трудовых книжках, сообщило ИА RNS.

«Напомню, что поправками в законопроектах об электронной трудовой в числе прочего предлагается исключить с начала следующего года документы о трудовой деятельности и трудовом стаже из перечня обязательных для представления на бумажном носителе», — отметила Голикова.

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По ее словам, бумажные трудовые книжки потеряют обязательный характер, им на смену придет электронный документооборот.

С 1 января 2020 года работодатели будут отправлять в Пенсионный фонд информацию о трудовой деятельности подчиненных в электронном виде, напомнил вице-премьер. Передача этой информации нужна для внесения данных в информационную систему персонифицированного учета.