Россиянам разрешат купить «красивый» номер на авто на онлайн-аукционах

Россиянам могут дать возможность покупать на торгах «красивые» автомобильные и мотоциклетные номера. Правда, за них придется поторговаться на аукционе.

Минэкономики направило в правительство проект постановления о правилах таких продаж через портал госуслуг, пишет газета «Коммерсант».

Получить случайно, в обычном порядке, «красивый» номер будет нельзя. Понравившийся номер гражданин сможет выбрать на портале госуслуг, чтобы в последствии выкупить право им пользоваться на аукционе. При этом, начальная стоимость «красивого» номера будет весьма существенна.

Базовая ставка на номера с одинаковыми цифрами и буквами, как например, А111АА, будет равна 600 тысяч рублей. Немного меньше — минимум 450 тысяч рублей — придется отдать за номер с одинаковыми буквами и цифрами, к примеру А100АА.

Для мотоциклетных номеров будут свои тарифы. В 200 тысяч рублей обойдутся одинаковые буквы в сочетании с цифрами, например, 0004ММ. Минэкономики предлагает в общей сложности 13 вариантов тарифов.

Официальные расценки смогут достигать шести миллионов рублей, доходы от аукционов пойдут в равных долях в региональные и федеральный бюджет.

При этом, покупая авто с уже установленным «красивым» номером, новый владелец также должен будет заплатить аукционную цену. Новые правила должны заработать с 1 января 2022 года, однако эксперты уже сейчас прогнозируют, что из-за технической сложности проекта сроки еще будут переноситься.