Россиянам разъяснили текущие условия ипотечного кредитования

Несмотря на установленную Центральным банком РФ ключевую ставку на уровне 17%, российское правительство сохранило прежние условия по целому ряду ипотечных программ. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, написал Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

По семейной ипотеке ставка сохранилась на уровне 6%, по дальневосточной ипотеке россияне могут взять ипотеку под 2%, а по сельской программе под 3%.

Тем временем с 1 апреля поменялись условия по «Льготной ипотеке», максимальная ставка теперь составляет 12%. Государство компенсирует банкам 8% вместо прежних 2,5%.

Суммы кредитования по этому виду ипотеки выросли. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 12 миллионов рублей, а в других регионах до шести миллионов рублей.

Ранее Хуснуллин заявил, что необходимо стремиться к ипотечной ставке в 6% в случае приобретения жилья в новостройке.