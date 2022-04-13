Россиянам разъяснили текущие условия ипотечного кредитования
Хуснуллин рассказал о действующих ставках по видам ипотечного кредитования
Несмотря на установленную Центральным банком РФ ключевую ставку на уровне 17%, российское правительство сохранило прежние условия по целому ряду ипотечных программ. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, написал Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».
По семейной ипотеке ставка сохранилась на уровне 6%, по дальневосточной ипотеке россияне могут взять ипотеку под 2%, а по сельской программе под 3%.
Тем временем с 1 апреля поменялись условия по «Льготной ипотеке», максимальная ставка теперь составляет 12%. Государство компенсирует банкам 8% вместо прежних 2,5%.
Суммы кредитования по этому виду ипотеки выросли. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 12 миллионов рублей, а в других регионах до шести миллионов рублей.
Ранее Хуснуллин заявил, что необходимо стремиться к ипотечной ставке в 6% в случае приобретения жилья в новостройке.