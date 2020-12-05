Россиянам разъяснили правила использования пиротехники с 1 января 2021 года

Использовать неопасную пиротехнику в помещениях можно будет с 1 января 2021 года можно будет только во время концертов или спортивных мероприятий, чтобы создать спецэффекты. Запускать ее внутри других зданий, в том числе жилых, запрещено. Исключение составляют только бенгальские огни и хлопушки.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«Согласно п. 442 правил противопожарного режима, которые вступают в силу 1 января, применение пиротехнических изделий бытового назначения запрещается в зданиях и сооружениях любого функционального назначения, на территориях пожароопасных и взрывоопасных объектов, на балконах и лоджиях, на объектах культурного наследия, а также при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность использования пиротехники», — отметил собеседник агентства.

В ведомстве подчеркнули, что запрет не действует на хлопушки и бенгальские свечи, которые относятся к первому и самому низкому классу опасности. При этом во время концертов и спортивных мероприятий можно использовать только те пиротехнические изделия, которые не превышают второй класс опасности. Речь идет о небольших фонтанах и наземных фейерверках, а также мелких петардах, радиус опасной зоны которых не превышает пяти метров.

По регламенту организаторы таких мероприятий должны не менее чем за 14 дней согласовать их проведение с органами местного самоуправления.