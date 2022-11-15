Общество 15 ноября 2022, 15:12 Россиянам разъяснили, как успешно пройти собеседование

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Специалист в области Public Relations и эксперт по коммуникациям Павел Шашлов обсудил с «Известиями» способы успешного прохождения собеседования на работу.

Шашлов заверил, что грамотная самопрезентация поможет устроиться на желанную работу. Для того, чтобы отточить навыки самопрезентации, следует использовать технику lift-talk (разговор в лифте).

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«Представьте себе, что в лифт, в котором вы едете, вдруг заходит человек, который может изменить вашу жизнь к лучшему: владелец компании вашей мечты, перспективный клиент или потенциальный инвестор», — посоветовал собеседник издания.

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По его словам, за пару минут, пока лифт спускается, необходимо произвести наилучшее впечатление, кратно рассказав о себе и обозначив то, чем вы можете быть полезны этому человеку и его компании.