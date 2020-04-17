Россиянам разъяснили, как будут выдавать ипотеку под 6,5%

Президент Владимир Путин предложил предоставить россиянам льготную ипотеку под 6,5% на фоне пандемии. Но взять такой кредит на жилье можно будет только один раз. Будет и еще ряд условий.

«Мы приняли такое решение, что до 6,5% будем субсидировать ставку. Это только на первичное жилье, кто первый раз берет эту ипотеку», — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в программе «Время покажет» на Первом канале.

Он также пояснил, что льготная ипотека распространяется на жилье комфорт-класса. Таким образом, власти ограничивают цену, за которую жители смогут взять квартиру или дом.

«Жилье стоимостью до восьми миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и до трех миллионов — по всей стране», — заключил Хуснуллин.

Ранее Путин предложил сделать в России льготную ипотечную программу. Согласно ей, россияне смогут брать кредит на жилье комфорт-класса под 6,5% годовых до 1 ноября 2020 года. При этом льготная ставка будет сохраняться на протяжении всего срока выплаты ипотеки. Реализация программы потребует около шести миллиардов рублей.