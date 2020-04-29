Россиянам раздали советы насчет шашлыков и застолий на майских праздниках

Майские праздники — это не повод нарушать режим самоизоляции. В этом году стоит воздержаться от походов в гости, прогулок и пикников на природе.

Роспотребнадзор сообщил, что если побыть дома не получится, то куда-либо поехать лучше на своей машине или вызвать такси. При поездках на общественном транспорте ни в коем случае нельзя забывать о социальной дистанции и антисептиках.

«Не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире в самоизоляции) в будние дни, избегайте общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе», — сообщил сайт Роспотребнадзора.

В ведомстве рекомендовали отказаться от алкоголя во время застолья. Спиртное снижает способность организма противостоять инфекционным заболеваниям.

Ранее президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. Он призвал всех сограждан не расслабляться и продолжить соблюдать все ограничения.

По состоянию на 29 апреля в России выявили 99 399 случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни COVID-19 стали 972 человека.