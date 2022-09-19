Россиянам расскажут о нюансах родительства в рамках проекта «Меня волнует» | 360°

Общество 19 сентября 2022, 19:50 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россиянам расскажут о нюансах родительства в рамках проекта «Меня волнует» Новый сезон проекта об осознанном родительстве «Меня волнует» стартовал 19 сентября Troy T/Unsplash. com

Читать 360tv в

В понедельник стартовал новый сезон проекта об осознанном родительстве «Меня волнует». В одноименном приложении от социальной сети «Одноклассники» россиянам расскажут о самых разных этапах жизни ребенка.

Четвертый сезон проекта продлится до конца недели. В рамках проведения акции пользователям расскажут о нюансах взросления детей. В сервисе доступны семь авторских лонгридов на важные темы для будущих мам и пап.

Реклама

В мини-приложении «Меня волнует» раскроют темы позднего материнства, подскажут, как развить в ребенке таланты, а также объяснят, как обезопасить детей от уличных животных и незнакомцев.

Реклама

«В семейных отношениях человек, не умеющий отстоять свои интересы, может стать жертвой психологического и физического абьюза. Но, даже если обойдется без манипуляций со стороны других, привычка не высказывать свое мнение ведет к тому, что человек начинает игнорировать сам себя», — заявила главред журнала «Новый очаг» Наталья Родикова. Ее авторский материал «Твое мнение важно, потому что важен ты сам» доступен в рамках сервиса «Меня волнует».

«Одноклассники» разыграют 15 туристических наборов для отдыха с детьми. Популярные блогеры и другие авторы контента тоже поучаствовали в проекте — пользователям будут доступны тематические стикеры для общения с близкими и рамки с важными словами о родительстве от блогера-иллюстратора Zinoink.

Руководство социальной сети принимает активное участие в проведение социальных акций. В ноябре прошлого года в «Одноклассниках» провели прямой эфир «Агрессия в сети — как женщинам защититься от насилия». Его транслировали в странах Европы и Центральной Азии. В феврале пользователям приготовили тематические рамки с фразами о любви от аутичных художников и студентов благотворительного фонда «Антон тут рядом».

В начале сентября в «Одноклассниках» появился сервис «Увлечения». Разработчики создали восемь разделов с самыми популярными в стране хобби.

0 0 0 0 0 0