Общество 22 ноября 2023, 05:51 Россиянам рассказали, ждать ли магнитную бурю на этой неделе Специалист РАН Абунина: ранее обещанной магнитной бури на этой неделе не будет Unsplash

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Жителям Земли на этой неделе пообещали магнитную бурю, но повышение геомагнитной активности, скорее всего, до нее не дотянет. Об этом РИА «Новости» заявила сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

Она пояснила, что магнитная буря происходит, когда превышаются определенные пороги в значениях геомагнитных индексов.

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«Если случился К-индекс геомагнитной активности пять, началась буря. Пока по прогнозам, наверное, пятерка не случится, четверка наверняка будет. То есть не дотянет до бури», — отметила Абунина.

Ранее о новой магнитной буре предупреждали сотрудники лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Они прогнозировали, что своего пика буря достигнет в среду, 22 ноября. Специалисты оценили интенсивность магнитной бури в пять баллов.

Как рассказывал врач-кардиолог Юрий Конев, магнитные бури могут вызывать панический страх у людей с психическими расстройствами. Еще они способны спровоцировать тахикардию.