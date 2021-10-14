Россиянам рассказали, зависит ли заболеваемость ковидом от региона

Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет во всех регионах России, несмотря на явную разницу в климатических условиях. О том, где проще всего заразиться вирусом, рассказала «Общественная служба новостей».

Губернатор Чукотки Роман Копин назвал четвертую волну «самой серьезной с начала пандемии», так как за день в этом регионе фиксируется примерно 15 заболевших. Крым и вовсе в 12-й раз побил антирекорд по приросту инфицированных. За последние сутки на полуострове зарегистрировано 552 случая.

По словам пульмонолога, профессора и доктора медицинских наук Александра Карабиненко, регион на размножение вируса никак повлиять не может.

«Ему комфортно во внешней среде, а когда попадает на дыхательные пути, еще лучше становится, потому что оказался в подходящих условиях для размножения. Он может распространяться хоть при жаре, хоть при холоде. В России, по данным эпидемиологов, в 95% случаев дельта-штамм, в остальных — другие. Например, тот же альфа», — пояснил специалист.