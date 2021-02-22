Россиянам рассказали, зачем банкам данные о местонахождении клиента

Банки могут получить много информации о своем клиенте. Например, узнать местонахождение или последние передвижения. Но это нужно для оценки платежеспособности клиента или блокирования сомнительных операций. Об этом рассказал глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

«Дольше всего используется примерная оценка местоположения по IP-адресу. Если клиент пытается войти в интернет-банк из другой страны, то это может вызвать подозрения. Разумеется, определить конкретную улицу, дом или квартиру по IP обычно нельзя, если не иметь доступа к базе данных интернет-провайдера», рассказал он РИА «Новости».

Эксперт отметил, что сейчас вместо IP-адреса можно использовать геолокацию мобильного устройства, потому что она более точная. Устройство само видит свою локацию через GPS и может делиться с разработчиками приложений или операционной системы. Это функция недоступна в тех местах, где качество связи сильно падает.

Также у банков существует еще один вариант получить данные о местонахождении и перемещениях клиента — от сотовых операторов. Это дорогостоящая информация и не обезличенная, отметил эксперт. Однако такие сведения полезны не только для борьбы с мошенничеством, но и для оценки платежеспособности. Можно понять, как часто человек бывает за рубежом, ходит ли в дорогие магазины и так далее.