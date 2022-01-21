Россиянам рассказали, за что они могут вернуть деньги в 2022 году

В 2022 году граждане России могут получить налоговый вычет за уплаченные налоги за 2021 год. Журнал «Налоги и бухгалтерия» рассказал, какие именно вычеты можно получить.

Семьи, чей годовой доход не превышает 350 тысяч рублей, вправе подать заявление на вычет. За первого и второго ребенка полагается вычет 1400 рублей, за третьего и последующих — 3000 рублей. Если семья воспитывает ребенка-инвалида, то вычет составит 12 000 рублей.

У россиян есть право вернуть часть средств, потраченных на образование. Заявку на вычет можно подать любому гражданину, который оплачивает очное обучение, либо родителям и законным представителям, оплачивающим обучение ребенка, но не старше 24 лет.

Впервые в 2022 году вступает в силу вычет на занятия спортом. Учреждение должно находиться в соответствующем списке на сайте Министерства спорта, максимальная сумма вычета составит 15 600 рублей.

Часть уплаченных налоговых платежей могут вернуть граждане, пострадавшие от радиации, военные, получившие ранения на службе, инвалиды ВОВ и узники лагерей.

Главным основанием для вычета является наличие у человека официальной работы, а также регулярной уплаты работодателем налоговых платежей.

Также есть возможность получения налогового вычета за приобретение квартиры — 13% с двух миллионов из стоимости жилья и 13% от суммы процентов по ипотеке, но не больше 650 тысяч рублей.