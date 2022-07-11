Россиянам рассказали, за что можно получить наградное оружие

Сегодня наиболее отличившиеся перед отечеством россияне могут получить от руководителей силовых ведомств именное оружие. Журналисты «Парламентской газеты» выяснили, кто и кому может вручать его.

В России порядок награждения регламентируется законом «Об оружии» и правилами награждения, утвержденными правительством. Например, тот или иной россиянин может получить пистолет за заслуги перед государством, за достижения в области обеспечения правопорядка, законности и безопасности, за заслуги в укреплении обороноспособности страны, развитие международного военного сотрудничества, пресечение международной террористической деятельности.

Ходатайства о награждении могут быть подготовлены военачальниками после выполнения специальных заданий командования, инспекторских проверок, учений, маневров и так далее. При этом ходатайства о награждении не готовятся посмертно, а также в отношении военнослужащих и гражданских, имеющих дисциплинарное взыскание.

Перед награждением бумаги согласовываются со статс-секретарем — заместителем министра обороны. Затем должностное лицо Минобороны организовывает подготовку представления к награждению оружием и подготовку проекта соответствующего правового акта президента РФ, правительства или приказа министра обороны.