Общество 19 июля 2023, 02:59 Россиянам рассказали, за что можно оштрафовать соседей Роскачество: жильцов многоквартирного дома могут оштрафовать за хранение вещей в подъезде РИА «Новости»

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Подъезды многоквартирных домов относятся к общей собственности, но не всегда жильцы поддерживают их в безопасном состоянии. Роскачество напомнило об ответственности и штрафах, которые можно получить при несоблюдении правил. Об этом сообщила «Российская газета».

Одно из самых частых нарушений — это хранение личных вещей, таких как велосипеды, самокаты и другое, вне квартиры и специально отведенных для этого местах. Такие действия нарушают правила противопожарной безопасности, а также технической эксплуатации дома.

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Если договориться с хозяевами вещей не получается, то можно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Сотрудники организации потребуют убрать вещи с лестничной площадки. Если после этого ситуация не решается, то можно обращаться в МЧС с жалобой на создание опасной ситуации. Нарушителя могут оштрафовать на сумму от пяти до 15 000 рублей.

Жители могут также при необходимости обустроить места для хранения в подвале или на чердаке дома, но только если эти помещения не используются. В этом случае важно все согласовать в соответствии с законом и получить разрешение.

Также жильцы должны не мусорить в подъезде и не заниматься вандализмом на общей территории. Курение в подъезде также запрещается. Это относится и к нарушению правил пожарной безопасности, и, если соседи оставляют раскидывают окурки, это является еще и нарушением общественного порядка.

Попытки заварить аварийные выходы, перегородить часть тамбура или подъезда, захватить общий балкон, также относятся к нарушениями.

Прежде чем обращаться с жалобами в управляющую компанию, МЧС или полицию, лучше всего поговорить с соседями и постараться мирно решить проблему.