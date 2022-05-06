Россиянам рассказали, выгодно ли вкладывать деньги в автомобиль в условиях санкций

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов считает, что покупка автомобиля в нынешних условиях станет выгодной инвестицией. Об этом написало издание АБН.

По его словам, в ближайшее время россиянам не стоит ожидать поступления большого количества иномарок. Кроме того, возникнут проблемы с наличием и комплектацией отечественных автомобилей, сообщила «Экономика сегодня».

Удалов считает, что на фоне дефицита автомобилей покупка новой машины в кредит будет целесообразным решением в нынешней экономической ситуации. Однако человек, по его словам, должен реально испытывать потребность в транспортном средстве.

Эксперт подчеркнул, что в салонах остались единицы машин с АКПП и вариаторами Jatco, а также с фирменным вазовским роботом AMT, дополненным немецким актуатором ZF.