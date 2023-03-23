Общество 23 марта 2023, 12:32 Россиянам рассказали, выгодно ли брать отпуск в мае

Читать 360tv в

Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин объяснил, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск. Однако май в этом году не существенно отличается по рабочим дням, написал RT.

«Например, в мае 2023 года столько же рабочих дней, сколько и в апреле 2023 года (хотя в апреле нет дополнительных выходных дней). Но при этом если сравнивать, например, май и июнь 2023 года, то разница уже будет», — сообщил юрист.

Реклама

Эксперт также напомнил, что оклад работников в мае не должен быть снижен по причине дополнительных выходных. Рабочие дни в мае оплачиваются немного выше по сравнению с остальными месяцами года, заключил Южалин.

Реклама