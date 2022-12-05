Общество 05 декабря 2022, 18:06 Россиянам рассказали, вредят ли они природе покупкой живой елки Эколог Андрей Фролов: вред природе от живой елки наносится только при ее выбросе

Читать 360tv в

В преддверии Нового года люди украшают свой дом новогодней елкой - искусственной или же натуральной. При покупке живой елки человек никак не вредит природе, сообщил эколог Андрей Фролов в интервью Pravda.ru.

По мнению эксперта, елки специально выращивают для их продажи, поэтому человек никак не навредит экологии своей покупкой. Однако не отметить нанесения вреда природе при выбросе дерева нельзя, считает Фролов.

Реклама

Отмечается, что вместо того, чтобы выбрасывать елку, люди могут повторно использовать ее, например, вынести на балкон после праздников и весной посадить на дачном участке.

Реклама

Авторы: