Общество 25 ноября 2022, 14:43 Россиянам рассказали, во сколько обойдется снять номер в отелях Москвы в новогоднюю ночь Средняя стоимость номера класса люкс в Новый Год составила более 50 тысяч рублей

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Новогодняя Москва каждый город собирает туристов из всех уголков нашей необъятной страны. О ценах в отелях столице на Новый год сообщил «ФедералПресс».

Цена за номер в фешенебельных отелях в центре Москвы может достигать до полумиллиона за сутки. Самое дешевое жилье туристы смогут найти в хостелах — цена в этот период там составляет около 5 тысяч рублей. Если же снимать стандартные отели по более-менее адекватным ценам, то проживание в рождественские праздники в таких гостиницах составит порядка 30 тысяч рублей.

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Отмечается, что можно найти и более бюджетные варианты, однако, они будут находиться очень далеко от центра столицы.

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