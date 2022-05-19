Россиянам рассказали, в каком возрасте лучше всего становиться родителями

Врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Наталья Калинина рассказала, что идеальный возраст для планирования беременности — от 18 до 30 лет. Об этом написал сайт РИАМО.

«Юный, незрелый в гормональном и психоэмоциональном плане организм не готов к беременности. Поэтому смертность и серьезные материнские осложнения особенно высоки в группе женщин до 16 лет», — отметила медика.

Она также объяснила, что у женщин старше 35 лет возрастает риск рождения детей с различными генетическими аномалиями и отклонениями.

«У поздно рожающих женщин повышена возможность гестоза, преэклампсии, возникновения повышенного давления, ухудшения кровоснабжения плаценты и соответственно кровоснабжения и питания плода. Это приводит к задержке внутриутробного развития, преждевременным родам, даже к антенатальной гибели», — заключила специалист.