Россиянам рассказали, в каком случае могут арестовать квартиру

В случае небольшого долга собственник квартиры может лишиться своего жилья. Об этом заявила юрист Ольга Благовещенская, отметив, что арест не подразумевает выселение из квартиры его жильцов, сообщило РИА «Новости».

Эксперт добавила, что даже если у человека имеется маленький долг, а кроме квартиры взять больше нечего, то его собственность легко может попасть под арест. Процедура подразумевает, что в отношении недвижимости налагается запрет на регистрационные действия, написали «Дни.ру».

Юрист подчеркнула, что арест длится до тех пор, пока долг не будет погашен. Если же россиянин не внесет деньги в заявленных период, то изъятую квартиру могут продать на торгах.

Ранее забрать квартиру у должника можно было лишь в случае непогашения ипотеки.