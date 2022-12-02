Общество 02 декабря 2022, 15:31 Россиянам рассказали, в каком наряде встречать Новый год В год Черного кролика лучше выбрать наряд без вычурных деталей

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Большинство россиян очень внимательно относятся к выбору нарядов в новогоднюю ночь. Об актуальных трендах в год Черного кролика сообщили Nation News.

Удача в наступающем Новом году придет к тем, кто нарядится в одежду из натуральных тканей. Также Кролику понравятся блестки, поэтому самое время достать из гардероба вещи с блестящими пайетками и бисером. Но не стоит провоцировать Кролика агрессивными цветами и одеждой из натурального меха.

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Женщинам рекомендуется сделать легкую укладку волос и сдержанный макияж. Лучше всего отдать предпочтение нюдовому маникюру без росписи.

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