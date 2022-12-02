02 декабря 2022, 15:31
Россиянам рассказали, в каком наряде встречать Новый год
В год Черного кролика лучше выбрать наряд без вычурных деталей
Большинство россиян очень внимательно относятся к выбору нарядов в новогоднюю ночь. Об актуальных трендах в год Черного кролика сообщили Nation News.
Удача в наступающем Новом году придет к тем, кто нарядится в одежду из натуральных тканей. Также Кролику понравятся блестки, поэтому самое время достать из гардероба вещи с блестящими пайетками и бисером. Но не стоит провоцировать Кролика агрессивными цветами и одеждой из натурального меха.
Реклама
Женщинам рекомендуется сделать легкую укладку волос и сдержанный макияж. Лучше всего отдать предпочтение нюдовому маникюру без росписи.
Реклама
Новый год
Реклама
Реклама