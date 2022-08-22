Россиянам рассказали, в какой валюте не стоит держать деньги

Специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин рассказал российским гражданам, в какой валюте не стоит держать деньги. Об этом написал Life.

Ранее сообщалось, что многие инвесторы стали присматриваться к юаню после того, как Центробанк объявил об ограничении снятия наличных долларов и евро до марта 2023 года.

«При покупке любой валюты на бирже сейчас надо учитывать серьезные риски. В условиях мировой экономической нестабильности любые вложения как в юань, а равно и в доллар США, евро, фунт стерлингов, а тем более в другие экзотические валюты, представляются довольно опасным мероприятием <…>», — сказал аналитик.

Свирин заявил, что рациональное решение заключается в том, чтобы 60–80% своих накоплений оставить в рублях, а оставшуюся часть равномерно распределить в долларах США, евро и юанях.

Он также добавил, что в долгосрочной перспективе такой высокий курс рубля не сохранится, поскольку он не выгоден экспортерам.